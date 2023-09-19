Erdoğan ABD’de CHP’yi şikayet etti: 'Mültecilere ev sahipliğine devam edeceğiz'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, ABD'de faaliyet gösteren düşünce kuruluşu temsilcileriyle Türkevi'ndeki yuvarlak masa toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sonrasında Erdoğan, New York'ta Amerikan PBS televizyona röportaj verdi. Erdoğan, New York'ta PBS televizyonundan Amna Nawaz'ın sorularını yanıtladı. Röportajın kısa bir bölümü PBS'in sosyal medya hesabından yayınlandı.

Erdoğan'ın Türkevi’ndeki yuvarlak masa toplantısındaki açıklamalarından satır başları şöyle:

"Yüzde 3,9 oranında büyüme kaydederek büyüme performansımızı kesintisiz 12 çeyreğe çıkardık. İhracatta da yılın ilk 8 ayında 165 milyar doları, yıllık bazda 253.5 milyar doları yakaladık. Gizli açık kısıtlamalara rağmen savunma sanayi alanında küresel bir oyuncu haline geldik. 2023'ün ilk yarısında savunma ihracatımız 2 milyar 400 milyon dolara ulaştı. Önümüzdeki dönemde bu ivmeyi yukarıya çıkaracağız.

260 dış temsilcilikle dünyanın en geniş diplomasi alanına sahip ilk 5 ülkesi arasındayız. Bölgesel ve küresel krizlerde üstlendiğimiz kritik rollerle arabuluculuk alanındaki konumumuzu pekiştirdik.

Türkiye-AB ilişkisi

Erdoğan, AB’yle ilişkiye dair de konuştu:

“İçinde bulunduğumuz kritik dönemde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin yeniden canlandırılması için bir fırsat penceresi açıldığını görüyoruz. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım sürecinin canlandırılmasının önemini vurgulamaya devam ediyoruz. Şüphesiz tek başına bizim istememiz yeterli değildir. Bu gayretlerimizin hedefine ulaşmasında Avrupa Birliği'nin tavrı da belirleyici olacaktır.”

ABD'ye hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği'nin Türkiye'den kopuş hamlelerini yaptığı bu dönem içerisinde biz de bu gelişmeler karşısında değerlendirmelerimizi yaparız ve bu değerlendirmelerden sonra Avrupa Birliği ile gerekirse yolları ayırabiliriz" demişti.

‘Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkelerden biriyiz’

Sığınmacılara ilişkin açıklama yapan Erdoğan, ABD’den CHP’ye yüklendi:

“Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkelerden biriyiz. Suriyeli sığınmacıların güvenli, gönüllü dönüşlerini teşvik ediyoruz. Şimdilik 600 bine yaklaşan geri dönen sayısını şu an yapımı süren kalıcı konutların yapımının tamamlanmasıyla 1 milyon kişi daha eklenecektir. Ancak bu alanlarda ülkelerin münferit çabalarının yeterli olmadığını, uluslararası dayanışmanın artırılması gerektiğini görüyoruz.

Küresel güç rekabetinin uluslararası sisteme verdiği zarardan endişe duyuyoruz. Kurallara dayalı ve adil bir uluslararası düzeni savunuyoruz. Bu bağlamda güvenlik konseyi başta olmak üzere BM ve diğer uluslararası kuruluşların günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde reforma tabi tutulması gerektiği kanaatindeyiz.

Ülkemizde anamuhalefet partisi, seçimi kazanırsak mültecileri göndereceğiz diye tehdit etti. Biz ise tam aksi. Biz mültecilere olan ev sahipliğine aynen devam edeceğiz.

BM Genel Sekreteri de geçtiğimiz günlerde bu noktaya değinerek İkinci Dünya Savaşı sonrası inşa edilen çok taraflı kurumların bugünün dünyasını yansıtmadığını belirtti. Özellikle BM Güvenlik Konseyi'nde daha fazla temsilin olması gerektiğine dikkati çekti. Bu görüş bizim uzun zamandır dile getirdiğimiz "Dünya beşten büyüktür" tespitimizi teyit ediyor.”

Erdoğan ABD basınına konuştu: Rusya'ya, Batı'ya güvendiğim kadar güveniyorum

Sonrasında Erdoğan, New York'ta Amerikan PBS televizyonundan Amna Nawaz'ın sorularını yanıtladı. Röportajın kısa bir bölümü PBS'in sosyal medya hesabından yayınlandı.

Yayınlanan bölümde Erdoğan'a Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilmesi soruldu. Erdoğan, Tahıl Koridorunun şu an sekteye uğradığını ancak Putin'e olan inancının hala devam ettiğini ve önümüzdeki günlerde bir milyon ton tahıl sevkiyatının başlayacağını söyledi.

Ardından Erdoğan'a Rusya'ya güvenilip güvenilmeyeceği soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Batı ne kadar güvenilirse Rusya da en az o kadar güvenilirdir. Bizi 50 yıldır Avrupa Birliği'nin kapısında bekletiyorlar. Şu anda Rusya'ya Batı'ya güvendiğim kadar güveniyorum" açıklamasını yaptı.

Rusya konusunda Avrupa ülkelerinden farklı politika izlemekle eleştirilen Erdoğan, "Rusya Konusunda AB üyeleri ne yapıyorsa onu mu yapacağız. Türkiye ve AB'nin durumu ve pozisyonu farklıdır" dedi.

“Amerika'yı mı Rusya'yı mı tercih ediyorsunuz” sorusuna yanıt

Erdoğan, Amerika'yı mı Rusya'yı mı tercih ediyorsunuz sorusuna, "Diplomasi dünya çapındaki uluslarla kazan-kazan senaryosuna dayalı temaslar kurmaktan ibarettir, tıpkı ABD ile iyi ilişkilerim olduğu gibi, aynı şekilde Rusya ile de iyi ilişkilerim olacak. Bu şekilde devam edeceğim" cevabını verdi.