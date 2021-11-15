Erdoğan, ABD Savunma Bakanlığı'yla MİT'i karşılaştırdı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, dünkü Çanakkale ziyareti sırasında, Troya Müzesi’nde düzenlenen “Ezineli Yahya Çavuş” Belgeseli’nin galasında gençlerle bir araya geldiği programın görüntüleri paylaşıldı.

'İstihbarat teşkilatının Pentagon'dan daha ileri olması lazım'

Konuşmasında MİT’i öven Erdoğan, "Bizim Milli İstihbarat Teşkilatımızın örgütü bir mahalle arasındaydı. Ama şu anda biz, MİT’i öyle bir külliyeye kavuşturduk ki şu anda dünya geliyor, görüyor, gördüğü zaman da takdir ediyor. Ve tabii bütün donanımını da orada, her şeyiyle, bütün elektronik tesisatlarından tutunuz, çok güçlü bir istihbarat teşkilatına sahibiz.

Pentagon ne ise benim ülkemin Milli İstihbaratı, Pentagon’dan daha ileri olması lazım. Çünkü bizim hayırda yarışmamız lazım. Pentagon’dan daha güçlü olmamız lazım. Şimdi milli savunma sisteminde düşünün… Göreve geldiğimizde terörle mücadele edeceğiz, ilk Amerika seyahatimde o zaman Bush, kendisiyle konuştum, bize insansız hava aracı vermiyorlardı. Condoleezza Rice’ı çağırdı, dedi ki ‘Niye vermiyorsunuz? Ne kadar zamanda veriyorsunuz? Ne kadar süre için veriyorsunuz?’ İşte ‘2-3-4 gün’ falan. Yok dedim, böyle bir şey bize bugüne kadar uygulanmadı. Ondan sonra talimat verdi sağ olsun ve “Bize hiç gecikmeyecek, en az 2 günlüğüne, 48 saatliğine Türkiye’ye İHA’ları vereceksiniz’ dediler. Ve o andan itibaren böyle bir süreç başladı” dedi.