Erdoğan: En kıdemli lider benim

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bir süredir pazar akşamları yayınlanan "gençlerle buluşma" programlarına bir yenisi daha eklendi.

Erdoğan'ın Çanakkale'de Troya Müzesi'nde yapılan “Ezineli Yahya Çavuş” belgeseli galasında gençlerle buluşma programının görüntüleri paylaşıldı.

Programda konuşan Erdoğan "Dünyayı tanıdım, dünyayı tanıyorum. Kim, kimdir? Mesela şu anki liderler içerisinde en kıdemli lider benim” dedi.

Erdoğan şöyle konuştu:

“Tabii bunu ‘ben’ diye söylemek istemiyorum, sadece dünyadaki diğer liderlere göre konumumuzu ifade edeyim ki milletim kimin kim olduğunu bilmesi bakımından bu önemli. Milletim bu görevi bize verdiği için, böyle bir kıdemi bize yakıştırdığı için şu ana kadar hamdolsun belediye başkanlığı yıllarından itibaren gerek başbakanlık yıllarım gerek cumhurbaşkanlığı yıllarım olmak üzere hamdolsun milletimize hizmette gerek ulusal, gerek uluslararası platformda milletim bize böyle bir görevi yükledi ve kıdem noktasında da iyi bir konuma taşıdı. Bundan sonraki süreçte de milletim bu görevi bize verirse yine milletimize hizmetkarlığa devam ederiz, yapacağımız çok iş var. İşte 18 Mart Köprüsü gibi abide eserleri inşallah yapmaya devam edeceğiz.”

'Adalet saraylarını adalet çok daha rahat dağıtılabilsin diye yaygınlaştırdık'

Erdoğan'ın konuşmasında şu sözler de dikkat çekti:

"Adalet sarayları diye bir şey yoktu. Merdiven altlarında yargı adalet dağıtırdı. Bunların hepsini geride bıraktık. Şimdi adalet saraylarını yaygınlaştırdık ki adalet çok daha rahat dağıtılabilsin. Hakim, savcı hepsi aynı odada bu işleri yaparken mi daha sağlıklı adalet dağıtılabilirdi?"