Erdoğan AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Leyen, görüşmede Erdoğan’ı yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Erdoğan da vize serbestisinin temininin uzun süredir beklendiğini belirterek, 18 Mart Mutabakatının tüm unsurlarıyla hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Erdoğan ayrıca, Türkiye’nin tam üyelik hedefinin desteklenmesini ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi için müzakerelerin başlamasını istedi.