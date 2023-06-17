Erasmus projesiyle İtalya'ya giden lise öğrencisi Almanya'ya iltica etti

Seferihisar Necat Hepkon Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinden oluşan bir grup Erasmus projesi kapsamında İtalya'ya gitti.

Yerel haber sitesi Ege'de Son Söz'de yer alan habere göre program devam ederken grup içinde yer alan 17 yaşındaki lise üçüncü sınıf öğrencisi İ.E., tuvalete gitmek için izin istedi. Aradan geçen zamana rağmen öğrencinin dönmediğini fark eden görevliler İ.E.'yi odasında bulamayınca İtalyan polisine kayıp başvurusu yapıldı. Durum öğrencinin ailesine de bildirildi.

İddiaya göre durumun aileye bildirilmesinden bir süre sonra İ.E., öğretmenler emesajla ulaşarak "Beni aramayın, dönmeyeceğim" dedi.

İ.E.'nin Almanya'ya giderek iltica başvurusunda bulunduğu ve aynı gün mülteci kampına alındığı ortaya çıktı.