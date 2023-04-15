Erdoğan: 5 koyunu güdemeyecek olanlara bu vatan teslim edilir mi?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde açıklama yaptı.

Erdoğan, "Bay bay Kemal sen hayatında böyle hastane gördün mü? Sen SSK müdürü olduğun zaman hastanelerin durumu ortadaydı. Neydi o kepazelikler? Rahmetli Savaş Ay hayatta olsaydı da onunla yaptığı programları bir daha görseydik. Hastanelerde hastalarımız rehine alınır ve orada ölürlerdir" dedi. Erdoğan, "Selo'yu çıkaracaklarmış. Çocuk katilini çıkaracaklarmış. Benim milletim bu çocuk katiline dışarı çıkarma sözü verenlerle beraber olur mu?" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Ülkemizin parası olanlarına artık hastalarınızı Cleveland'a göndermeyin işte Cleveland burada. Doktorsa elhamdülillah doktorlarımız da onlardan geri değil. Modernite ise burada. Hasta bakıcısıyla bütün elemanlarıyla muhteşem bir hastane. İnşallah ülkemizin tüm büyük şehirlerini bunun gibi şehir hastaneleri ile donatıyoruz.

Bugün dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın vatandaşlarımız sağlık hizmetleri için ülkesini tercih ediyor. Aynı şekilde yabancıların ülkemize olan ilgisi de giderek artıyor. Sağlık alanında kurduğumuz örnek alt yapının, yaptığımız sistem reformunun, halen güçlendirmeyi sürdürdüğümüz insan gücünün kıymetini milletimiz gayet iyi biliyor. Buna karşılık muhalefet her gün yeni bir yalan ve iftira ile bu hizmetlere, bu eserlere saldırmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda Hatay'da inşasına başladığımız hastanenin temelinden bir fotoğraf karesi ile kendi aklınca bizi ters köşe yapmak isteyen bir kendini bilmez vardı. İşte o hastane inşallah 1,5 ay içinde hizmete girecek. Bakalım dalgasını geçtikleri temelin üzerinde yükselen hastane açıldığında bunu yapanlar çıkıp milletimizden özür dileme onurunu gösterebilecek mi?

'5 koyunu güdemeyecek olanlara bu vatan teslim edilir mi?'

Biliyorsunuz CHP genel başkanının kariyerinin önemli bir bölümü de şehir hastaneleri ile uğraşmakla geçti. Salgın ve deprem dönemlerinde bu hastanelerin ne kadar hayati öneme sahip olduğunu hep beraber gördük. Türkiye asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin yükünün altından devletinin gücü, kurumlarının kapasitesi, insanlarının fedakarlığı sayesinde ayağa kalktı. Sanıyorlar ki bu işler kendi kendine oluyor. Kendi kendine yürüyor. Türkiye'nin 21 yılda elde ettiği demokrasi ve kalkınma kazanımlarına bakarak esip gürlüyorlar. Halbuki bu ülkede eser bırakmak, hizmet etmek öyle bir babayiğidin harcı değildir. Şayet öyle olsaydı bizden önceki on yıllar boyunca Türkiye eser ve hizmet hasreti çekmezdi. Geçtiğimiz 20 yıla sığdırdığımız asırlık yatırımlar daha öncesinden yapılır bugün Türkiye bambaşka bir yerde olurdu. 5 koyunu güdemeyecek olanlara bu vatan teslim edilir mi? Kandil'e bu ülke teslim edilebilir mi?

'IMF'ye olan borcumuzu bitirdik'

Fakat eski Türkiye'nin düzeni buna uygun değildi. Arada rahmetli Menderes ve Özal gibi gayret sahibi liderler çıkmış olsa da düzen ülkemizin geri bırakılması, milletimizin baskı ve zulümle potansiyelinden uzak tutulması üzerine kuruluydu. Biz işte bu köhne düzeni değiştirdik. Milletimizin emanetini yere düşürmemek, mazlumların umutlarını diri tutmak için 21 yıldır her gün işte bu mücadeleyi verdik. 2013'te IMF'ye olan borcumuzu bitirdik ve IMF'yi Türkiye'den defettik. Biz kendi kendimize yeteriz."