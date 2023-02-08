Erdoğan 3 gün sonra deprem bölgesinde: Yurttaşlardan 'sabır' istedi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7,7 ve 7,6'lık iki büyük depremle sarsılan Kahramanmaraş'a 3 gün sonra gitti. Burada açıklamalar yapan Erdoğan, "Şu an itibariyle ne yazık ki vefat edenlerin sayısı 8 bin 574, yaralı sayısı 49 bin 133, yıkılan bina sayısı 6444" dedi.

"Milletimizden sabır bekliyoruz" diyen Erdoğan şöyle konuştu:

"İlk gün tabii bazı sıkıntılar yaşandı ama dün ve bugün duruma hakimiyet tesis edildi. Vatandaşlarımdan Antalya, Alanya, Mersin gibi illerimizde otellerle görüşmelerimizi yaptık, buralardaki otellerde kalmak isteyenler olursa onları yerleştirmeye hazırız. Vatandaşlarımız endişe etmesin, asla sokakta kalmalarına müsaade edemeyiz. Bazı yerlerde ilk etapta havaalanlarında, yollarda sıkıntılarımız oldu, ama bugün daha rahatsız, yarın daha rahat olacağız. Hazine'den belirli bir bütçeyi ayırmış vaziyetteyiz, bu bütçe ile beraber her ailemize inşallah bu süreçte rahatlatacak bir rakamı, bunu 10 bin olarak planladık, inşallah bu ailelere bizler şu anda hükümet olarak ulaştıracağız.

Provokatörlere fırsat vermemenizi istiyorum, basın mensubu arkadaşlarımdan provokasyona fırsat verenlere fırsat vermemelerini istiyorum."