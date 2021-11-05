AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da millet bahçesi açılışına katılarak burada bir konuşma yaptı. İtalya'daki G20 zirvesi sonrası, Glasgow COP26 İklim Konferansı'nı programını iptal ederek Türkiye'ye dönen Erdoğan, sağlığıyla ilgili tartışmalardan sonra canlı yayında ilk kez görüntü verdi.

Erdoğan, İstanbul Ümraniye'deki açılışta yaptığı konuşmasına "Bugüne kadar 81 ilimizde 66 milyon metrekare alan sahip 404 millet bahçesini projelendirdik, bunlardan 11'ini tamamlayarak hizmete sunduk. Yeşil Kalkınma Devrimi doğrultusunda İstanbul'u, içinde yaşayanların hayat kalitesini yükseltecek hizmetlerle tanıştırmak için kolları sıvadık" diyerek başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2023'ün zaferini buradan ilan ediyoruz" ifadelerini kullandı, "daha yapacak çok işimiz var" dedi.

Öte yandan açılış öncesi Cumhurbaşkanı Danışmanı olan ve aynı zamanda fizyoterapist olan Ahmet Çotuk, Erdoğan'ın durumunun iyi olduğunu göstermek amacıyla kurgulandığı düşünülen bir video paylaştı. Video "Ümraniye Millet Bahçesi açlışında Sn Cumhurbaşkanımız @RTErdogan gençleri görünce dayanamadı maça katıldı" notuyla paylaşıldı.