Erdoğan: 2023 limanına ülkemizi selametle kavuşturacağız

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, '2023 limanına ülkemizi selametle kavuşturacağız' dedi.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Eskişehir'de düzenlenen Genişletilmiş Danışma Meclisi toplantısında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından başlıklar şöyle: 

  • Bizim yolumuz büyük kumandan 2. Kılıçaslan'ın yoludur, Aşık Yunus'un yoludur, Eskişehirli şehit ve gazilerin yoludur, istiklali uğruna can vermekten çekinmeyen yiğitlerin yoldur.
  • Bugün Türkiye'de barış ve istikrarın teminatı AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. Son 19 yılda karşılaştığımız nice badireyi nasıl atlattıysak, 2023 limanına da ülkemizi selametle kavuşturacağız.
  • Türk ekonomisini yatırım, üretim, ihracat ve istihdam sütunları üzerinde yükseltmek için gayret gösteriyoruz.
  • Bizden önce Afrika'da ülkemizin esamesi bile okunmazken bugün Türk müteahhitler, kıtanın dört bir yanında mega projelere imza atıyor.

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