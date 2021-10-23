Erdoğan: 2023 limanına ülkemizi selametle kavuşturacağız

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Eskişehir'de düzenlenen Genişletilmiş Danışma Meclisi toplantısında açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamalarından başlıklar şöyle:
- Bizim yolumuz büyük kumandan 2. Kılıçaslan'ın yoludur, Aşık Yunus'un yoludur, Eskişehirli şehit ve gazilerin yoludur, istiklali uğruna can vermekten çekinmeyen yiğitlerin yoldur.
- Bugün Türkiye'de barış ve istikrarın teminatı AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. Son 19 yılda karşılaştığımız nice badireyi nasıl atlattıysak, 2023 limanına da ülkemizi selametle kavuşturacağız.
- Türk ekonomisini yatırım, üretim, ihracat ve istihdam sütunları üzerinde yükseltmek için gayret gösteriyoruz.
- Bizden önce Afrika'da ülkemizin esamesi bile okunmazken bugün Türk müteahhitler, kıtanın dört bir yanında mega projelere imza atıyor.