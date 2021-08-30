Erdoğan, 15 Temmuz sonrası orduyla ilişkisi kesilen TSK mensubu sayısını açıkladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu.

"Darbe girişiminin ardından kapsamlı bir reform gerçekleştirdik. TSK’nın ihtiyaç duyduğu personeli yetiştiren kurumları tekrar kurduk, kurumsal bütünlüğü sağladık" diyen Erdoğan, "15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ ihanet çetesiyle irtibatı olan yaklaşık 21 bin TSK mensubunun orduyla ilişkisi kesildi" ifadesini kullandı.

'15 Temmuz'daki kayıplarımızı telafi etmiş durumdayız'

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Darbe zihniyetinin kirlettiği askeri okulların tamamını kapattık. TSK'nın ihtiyaç duyduğu personeli yetiştiren okulları MSÜ bünyesinde tekrar kurduk. Kurumsal bütünlüğü sağladık. MSÜ faaliyete geçtiğinde 1. sınıfta eğitime başlayan öğrencilerimiz bugün mezun oldu. Biz bugün bu reformu yaptığımızda birileri Türk ordusunun damarını kesiyorsunuz diyerek tezvirat yapıyorlardı. Artık çok daha güçlü, kabiliyetli bir askeri sisteme sahibiz. Çağın ihtiyaçlarına göre askeri personel yetiştiren bir kurumumuz var. İngilizce'nin yanı sıra, Almanca, Farsça, Fransızca bu yıl Yunanca eğitim almaya başladılar. Hepimizin iftihar etmesi gereken bir tablo ortaya çıktı.

Artık çok daha güçlü ve donanımlı bir eğitim öğretim sistemine sahibiz. Çağın ihtiyaçlarına göre öğrenci yetiştiren bir kuruma sahibiz. İftihar etmemiz gereken başarı öyküsü çıktı. Bu yıl itibari ile tüm sınıflar üniversitede eğitimlerini tamamlıyor. Milli Savunma Üniversitemiz 16 bin 448 öğrenci ve kursiyere eğitim-öğretim verdi. 15 Temmuz'daki kayıplarımızı fazlasıyla telafi etmiş durumdayız. Üniversitemize bağlı harp okulundan 1452 öğrencinin mezuniyetini hep birlikte yaşıyoruz.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ ihanet çetesiyle irtibatı olan yaklaşık 21 bin TSK mensubunun orduyla ilişkisi kesildi. Eğitim gören öğrenci sayısı 23 bin 433’ü bulmuştur. 15 Temmuz’daki kayıplarımızı telafi etmiş durumdayız."