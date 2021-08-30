Erdoğan, 15 Temmuz sonrası orduyla ilişkisi kesilen TSK mensubu sayısını açıkladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu.
"Darbe girişiminin ardından kapsamlı bir reform gerçekleştirdik. TSK’nın ihtiyaç duyduğu personeli yetiştiren kurumları tekrar kurduk, kurumsal bütünlüğü sağladık" diyen Erdoğan, "15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ ihanet çetesiyle irtibatı olan yaklaşık 21 bin TSK mensubunun orduyla ilişkisi kesildi" ifadesini kullandı.
'15 Temmuz'daki kayıplarımızı telafi etmiş durumdayız'
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: