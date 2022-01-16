Erciyes'te çığ: 1 kişi yaşamını yitirdi

Gaziantep'ten iki arkadaşıyla Erciyes Kayak Merkezi'ne gelen Kanadalı Michael Kreeft (45), kayak yaptığı sırada Hisarcık Kapı bölgesinde çığ altında kaldı.

2 bin 700 rakımlı bölgede turistlerin pist dışına çıkarak vadiye iniş yaptıkları sırada çığ oluştuğu belirtilirken, yapılan ihbar üzerine bölgeye, AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine Erciyes A.Ş Arama Kurtarma ekibi ile AFAD, 112 ve JAK timleri sevk edildi. Arama kurtarma çalışmalarında iki kişi kar altından kurtarıldı, bir kişi yaşamını yitirdi.

BM Koordinasyon üyesiydi

Hayatını kaybeden Kanada uyruklu Michael Kreeft'in BM Koordinasyon üyesi olarak Gaziantep’te görev yaptığı öğrenildi. Kreeft'in cansız bedeni ekipler tarafından kar motoruyla aşağı indirilerek, ambulansa teslim edildi.