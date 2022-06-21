Erciyes Anadolu Holding CEO'su: Tabii ki TÜGVA ve TÜRGEV'e para veriyoruz

Eski adı Boydaklar olan ve Erciyes Anadolu Holding adını alan şirkete atanan CEO Ertunç Laçinel'in 20 milyon avro ile kayıplara karıştığı iddiaları çok konuşulmuştu.

Şirketin CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, gerçekleştirdiği basın toplantısında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın da kurucuları arasında yer aldığı yurtdışına para transferiyle gündeme gelen Türkiye Gençlik Vakfı, (TÜGVA) TÜRGEV ve İlim Yayma Cemiyeti'ne para verdiklerini söyledi.

Sözcü'nün haberine göre, 2021 yılı finansal sonuçları ve gelecek döneme ait hedef ve stratejilerine ilişkin gerçekleştirdiği basın toplantısında konuşan Ertekin, "Evet, TÜRGEV'e para veriyor muyuz? Tabii ki veriyoruz. TÜGVA'ya para veriyor muyuz? Tabii veriyoruz. TÜGVA'ya vereceğim, TÜRGEV'e vereceğim, İlim Yayma'ya vereceğim. Ama öyle attıkları tuttukları kadar paralar değil. Zaten akıl ve mantıkla uyuşmuyor. Net kârın yüzde iki buçuğu diyorum" ifadelerini kullandı.

'İktidar partisi TMSF'ye devredilen şirketleri arpalık gibi görüyor'

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ise Ertekin'in düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Ertekin'in yaptığı açıklamalarla holdingin AKP'nin arpalığı olduğunu kabul ettiğini ifade eden Arık, "Maalesef TMSF'ye devredilen şirketleri arpalık gibi gören iktidar partisi sorularımızı yanıtsız bırakırken, iktidar partisinin kayyım olarak atadığı şahıs da soru işaretlerini gidermek yerine holding bünyesindeki emekçi kardeşlerimizi figüran, basın mensuplarını da izleyici yapıp ucuz bir tiyatro oyununu sahneye koydu" dedi.

'Kamu kaynaklarının peşkeş çekildiğinin itirafı'

Arık şöyle devam etti:

"Kendince hüküm veren bu zat, şark kurnazlığı yapayım derken aslında iddialarımızın doğruluğu, Holding'in AKP'nin arpalığı olduğunu da kabul ediyor. Babasının bağından üzüm bağışlıyormuş gibi ‘TÜRGEV'e verdim, TÜGVA'ya verdim. Yine vereceğim' diyor. Neymiş vergilerden vermiyormuş. Babanın parasını mı veriyorsun? Orası kamunun kontrolünde bir kurum, orası milletin malı. Veriyorsan cebinden ver. Madem verdiğini kabul ediyorsun ne kadar verdiğini açıkla da Kayseri kamuoyu öğrensin. Bu açıklama kamu kaynaklarının TÜRGEV'e, TÜVGA'ya, İlim Yayma Cemiyetine peşkeş çekildiğinin itirafıdır."