'Kayyım Rıdvan Dilmen'in şirketine 4 milyon lira ödemiş'

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, Boydaklar'a ait olan Erciyes Anadolu Holding şirketine atanan kayyım yönetiminin CEO'su Ertunç Laçinel'in 20 milyon avroyla (360 milyon lira) kayıplara karıştığı açıklamasının yankıları sürüyor.

Konuyu bugünkü köşe yazısında ele alan HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, "Kayyum rezaletlerinin bini bir para, hepsi peş peşe geliyor. Milletin, devletin malına 'emin olarak' atanan kayyumlar başına atandıkları şirketleri soyuyor, soğana çeviriyor. Her şeye kaim ve muktedir koskoca bir iktidar, el koyduğu şirketleri, belediyeleri yönetecek hırsız olmayan bir tane bile adam bulamıyorsa ortada ciddi bir sorun var demektir" dedi.

'Rıdvan Dilmen'in şirketine 4 milyon TL'

Altaylı, kayyım olayındaki son gelişmelere ilişkinse şunları yazdı:

"Duyduğum son rezalet Kayseri’den. FETÖ suçlaması ile el koyulan Boydak grubunun başına atanan kayyum, milyonlarca doları Slovakya’da sahibi olduğu şirketlere aktararak buharlaştırmış. Bahse konu miktar yaklaşık 360 milyon TL. Bu bilineni, eşeleyince kim bilir daha neler çıkar altından. Bilmiyoruz. Bildiklerimiz ise şunlar. Daha önce şirketin fotoğraf çekimleri için kız kardeşine 1 milyon TL ödemişti. Yine birkaç yıl önce yeni kurdurduğu bir şirketin organizasyonuna sponsorluk için 7 milyon TL, Rıdvan Dilmen’in şirketine 4 milyon TL ödemişti. Dediğim gibi kim bilir daha neler var ve bunlar kayyum."