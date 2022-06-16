TMSF'nin atadığı kayyum 20 milyon avro ile kayıplara karıştı

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, eski adı Boydaklar olan ve Erciyes Anadolu Holding adını alan şirkete atanan CEO Ertunç Laçinel'in 20 milyon avro ile kayıplara karıştığını söyledi.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, Kayseri'de TMSF'ye devredilen Erciyes Anadolu Holding'i Meclis'te gündeme getiren Arık şunları söyledi:

“Şirketin başına 2016 yılında 5 kişiden oluşan bir kayyum heyeti atandı, kayyumun başına da ‘Ertunç Laçinel' isminde biri getirildi. Şimdi, Laçinel nerede? Kayseri'nin 20 milyon eurosu nerede? 2018'de Başbakan Binali Yıldırım'a Laçinel'i sordum, 4,5 yıldır yanıt bekliyorum. Ama 20 milyon euroyla kayıp. Holding ise AKP emrinde ve onlar nereye, ne kadar para derse, oraya harcanıyor. Turkuaz medyaya milyonlarca dolar para aktarılmış ama tarafsız yayıncılık yapanlara tek kuruş yok. Holding, AKP'nin arka bahçesi gibi yönetiliyor.”

'TMSF'nin kayyumluk yaptığı şirket sayısı 682'

İYİP Kayseri Milletvekili Dursun Ataş da "Bugün itibarıyla TMSF'nin kayyumluk yaptığı şirket sayısı 682'dir. Yaklaşık 46 bin çalışanın olduğu, aktif büyüklükleri 70,3 milyar lira seviyesindeki bu şirketler nasıl yönetiliyor?" açıklamasını yaptı.