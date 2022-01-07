Erbaş: ‘Vatan, bayrak, ezan ve namus için canını feda eden dedelerine layık bir gençlik...'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı etkinlikleri ve Fethiye Camisi Gençlik Merkezinin açılışı ile gençlerle buluşma programlarına katılmak üzere Kars’a giderek “Vali ve Belediye Başkan Vekili” Türker Öksüz’ü ziyaret etti.

Burada konuşan Diyanet İşleri Başkanı, Türkiye'nin en büyük servetinin gençler olduğunu söyledi.

"En büyük servetimiz olan gençlerimiz, çocuklarımız ve öğrencilerimize karşı bize düşen, onları iyi yetiştirmektir. Sarıkamış'ta Allahuekber Dağları'nda vatan, bayrak, ezan ve namus için canını feda eden dedelerine layık bir gençlik için çalışıyoruz" diye konuşan Erbaş, bu buluşmalarının verimli ve bereketli tamamlanmasını dilediğini söyledi.

Anadolu Ajansı’nın servis ettiği habere göre, Kars'taki buluşmanın, Sarıkamış şehitlerini anma etkinliklerine özellikle denk getirildiğini ve “milletin birliği ve beraberliğine, dayanışma ile yardımlaşma noktasına katkı sağlamasını” temenni ettiğini belirten Erbaş, “Bu günü seçmemizin nedeni hem vatandaşlarımızla hem din görevlilerimiz hem de gençlerimizle, üniversitemizle, sivil toplum kuruluşlarımızla buluşmak. Şehitlerimizi yad edelim, onlar için okumuş olduğumuz hatimlerin dualarını yapalım istiyoruz” ifadelerini kullandı.

'Devletini, vatanını, bayrağını seven, ezanına saygı gösteren bir gençlik...’

Diyanet Gençlik Merkezi’nin açılışında yaptığı konuşmada, gençlere sahip çıkmanın “en ulvi, en önemli görev” olduğunu dile getiren Diyanet İşleri Başkanı şöyle konuştu:

"Gençlerimizi Rabbini, Peygamberini tanıyan, kitabını ve kendini bilen, büyüklerini sayan, küçüklerini seven, değerlerine sahip çıkan bir özelikte yetiştirmek zorundayız. Bir millet gençleriyle ayaktadır. Peygamber Efendimiz, gençlerle nasıl davasını büyüttü, yürüttüyse bizler de milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, devletini, vatanını, bayrağı seven, ezanına saygı gösteren, şehit dedelerine layık torunlar olan gençler yetiştirerek bunu sağlayacağız."

‘Sarıkamış’taki dedelerine layık bir gençlik için çalışıyoruz’

Gençlerin ülke için büyük servet olduğunu dile getiren Erbaş, şunları ifade eti:

“Dünyada 140 kadar ülkenin nüfusu 25 milyonun altındadır. Bizim sadece öğrenci sayımız, gencimiz bu sayıda. Bu büyük bir nimettir, bizim için büyük bir servettir. En büyük servetimiz olan gençlerimiz, çocuklarımız ve öğrencilerimize karşı bize düşen, onları iyi yetiştirmektir. Sarıkamış’ta Allahuekber Dağları'nda vatan, bayrak, ezan ve namus için canını feda eden dedelerine layık bir gençlik için çalışıyoruz.”