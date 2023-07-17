Erbakan'ın danışmanı 'Büyük hayal kırıklığı içindeyim' diyerek istifa etti

TBMM'de görüşülen vergi düzenlemeleri ile ilgili oylamalara katılmayan Yeniden Refah Partisi’nde Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Serhat Fındık üyelikten istifa etti.

Fatih Erbakan’ın danışmanı görevinde olan Fındık, istifasını sosyal medya hesabından yaptığı şu açıklamayla duyurdu:

'Büyük hayal kırıklığı içindeyim'

"Aziz Milletimiz vergi düzenlemeleri ile ilgili meclisteki oturuma/oylamaya Yeniden Refah Partisi olarak katılım sıfır olmuştur. Milletimizi temsil ettiğimizi düşünmüştüm, yanılmışım. Büyük hayal kırıklığı içindeyim. Netice itibarı ile Bugün ( 17 Temmuz 2023 )Yeniden Refah Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Hakkınızı helal ediniz…."