Gelecek Partisi'nde seçim istifası: Sorumluluğum var

Gelecek Partisi Yönetim Kurulu Üyesi ve eski Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten, partisinden istifa ettiğini ve siyasetten ayrıldığını açıkladı.

İçten, sosyal medya hesabın Twitter’da paylaştığı videolu açıklamada siyaseti bıraktığını duyurdu.

İçten’in sosyal medya hesabından videolu mesaja “1993 yılında İstanbul/Kadıköy Refah partisinde siyasete adım attığım, sonrasında AK Parti ve Gelecek Partisi ile aktif görevlerde bulunmaya devam ettiğim 24. Dönem Diyarbekir Milletvekilliği ile milletime, devletime, vatanıma, değerlerime hizmet ettiğim siyasetten ayrılma kararı aldım” notunu düştü.

İçten’in video mesajda yaptığı açıklama şöyle:

“Hatalarının bedelini ödemeden siyasete devam etmek siyasal tarihte çok da doğru sonuçlar doğurmayacağı inancındayım. Bu benim için de bir başarısızlıktır ve sorumluluk sahibi olan biri olarak görevlerimden istifa etme kararı aldım. Bu benim için özeleştiri yapacağım bir süreçtir.

Gelecek Partisi'nde bulunan resmi tüm görevlerimden; genel başkan danışmanlığı, teşkilat başkan yardımcılığı, denetleme kurulu ve parti yönetim kurulu üyeliğinden Sayın Genel Başkan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'ndan müsaade alarak ayrılıyorum.”

AKP'nin kuruluş sürecinde yer alan isimlerden olan eski AKP Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten, 2019 yılında partiden istifa ettiğini açıklamıştı.