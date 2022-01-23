Erbakan'dan Sedef Kabaş açıklaması: Tasvip etmiyoruz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş’ın sözlerine ilişkin, “Gazeteci hanımefendinin ifadelerini asla tasvip etmiyoruz, doğru bulmuyoruz. Çok yakışıksız, çok çirkin ifadeler kullanmışlar, işi çok ileri götürmüşler” dedi.

Anadolu Buluşmaları kapsamında gittiği Gümüşhane’de basın toplantısı düzenleyen Erbakan “Biz Yeniden Refah Partisi olarak, iktidarın da muhalefetin de yanlışına yanlış, doğrusuna doğru diyerek Türk siyasetinde çığır açıyoruz. ‘Tek çare, geçmişte olduğu gibi bugün de Milli Görüş’ diyoruz, ‘Yeniden Refah Partisi’ diyoruz. Bundan böyle Milli Görüş’ün vakti gelmiştir" diye konuştu.

Erbakan, Sedef Kabaş'la ilgili "Gazeteci hanımefendinin ifadelerini asla tasvip etmiyoruz, doğru bulmuyoruz. Çok yakışıksız, çok çirkin ifadeler kullanmışlar, işi çok ileri götürmüşler. Bu ifadeler, sadece sayın Cumhurbaşkanı’na değil, başka siyasetçi devlet adamına da asla söylenmemesi gereken ifadelerdir" diye konuştu.