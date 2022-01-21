'Yeniden Refah Partisi’nin Cumhur İttifakı’na katılması gündemde'

Demirören Grubu gazetelerinden Milliyet, AKP kulislerinde Yeniden Refah Partisi’nin Cumhur İttifakı’na katılmasının gündemde olduğunun konuşulduğunu aktardı.

Bu iddiaya karşın söz konusu parti şu ana kadar ittifak gündemine ilişkin net bir açıklama yapmış değil.

Partinin Genel Başkanı Fatih Erbakan, "İktidarın yanlışları var muhalefete de baktığınızda onların da eleştirdiğimiz yönleri var. Bir tercih yapmak zorunda kalmazsınız. Kendim direkt giriyorum diyebilirsiniz sonuçlarına katlanırsınız. Neticede hukuki bir zorunluluk yok bir ittifakta olacaksınız diye. Gönlümüzde yatan da kendimiz olarak yer almak zaten. Seçmen de bunu istiyor ittifaklarda olmamızı istemiyorlar. Bu yapıda seçmen aslında iki ittifaktan da memnun değil gibi. Türkiye'de dünyanın başka hiçbir yerinde olamayacak tarzda yüzde 20-22'lik bir kararsız seçmen kitlesi var. Sadece sağ partililer olarak bir araya gelebileceğimiz üçüncü ittifak olabilir. Bunlar seçime 3-4 ay kala belli olacak" açıklamasında bulunmuştu.