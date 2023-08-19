Erbakan'dan ortağı olduğu AKP'ye: 'Mağduriyetler görmezden geliniyor'

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı adayı Tayyip Erdoğan'ı destekleyen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AKP'yi 'vatandaşların mağduriyetini görmezden gelmek' ile eleştirdi.

Partisinin “Adalet için Refah’ta Birleşiyoruz” programında 14 Mayıs seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı ile imzaladıkları mutabakata değinen Erbakan, verdikleri desteğin herhangi bir pazarlık karşılığında olmadığını söyleyerek, ''Bizim kimseye diyet borcumuz yok, bu millete hizmet borcumuz var” ifadelerini kullandı.

İktidarın çeşitli kesimlerin yaşadığı mağduriyetlere kulak tıkadığını ifade eden Erbakan, “Yaşadığı her mağduriyette milletine başvuran bir siyasi partinin, vatandaşının yaşadığı mağduriyetlere göz yumması, görmezden gelmesi asla kabul edilemez” diye konuştu. (AA)