Gericilerden karma eğitimin kaldırılması için kampanya: 'Eğitimin her alanında din dikkate alınmalı'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in ‘kız okulları’ açıklamasının ardından gericiler karma eğitimin kaldırılması için kampanya başlattı. Türkiye Aile Meclisi adlı oluşumun Şanlıurfa il temsilciliği ve çok sayıda gerici dernek yayımladıkları açıklamayla imza toplamaya başladı.

Cumhuriyet'in haberine göre, grup adına açıklama yapan Handan Karataş, karma eğitimin zorunlu hale getirilmesinin bilimsel bir çalışmanın sonucu değil siyasi ve ideolojik bir tercih olduğunu ileri sürdü.

Karma eğitimin zararlarının araştırılmasını isteyen Karataş, aksini savunanların da 'küçük bir azınlık' olduğunu savunarak taleplerini şöyle sıraladı:

“Eğitimin her alanında toplumun dini hassasiyetleri dikkate alınmalı, düzenlemeler ona göre yapılmalıdır. Akademisyenlerden bir ekip kurulmalı, eğitimin temel sorunları ile birlikte karma eğitimin fayda ve zararları araştırılmalı ve eğitimin sorunları çözüme kavuşturulmalıdır. Eğitim ideolojiden arındırılmalı, küçük bir azınlığın yüksek sesli itirazlarına mahkum edilmemelidir.''

Pedofiliyi savunan imamdan destek

Karma eğitimin kaldırılması için başlatılan imza kampanyasına pedofiliyi savunan Şanlıurfa Mevlana Halid Camisi İmamı Mehmet Şükrü Dörtbudak’ın da destek vermesi dikkat çekti.

Kadınları ve çocukları giydikleri kıyafetler üzerinden, “Pedofiliyi sen körüklüyorsun” ifadeleriyle hedef alman Dörtbudak'ın sözleri yargıya taşınmıştı.