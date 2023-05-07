Erbakan'dan 'Cübbeli Ahmet'e ziyaret: 'Sapkın akımlara engel olacağız'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İsmailağa Cemaati'nin önde gelen isimlerinden 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmud Ünlü’yü evinde ziyaret etti.

Ünlü, Necmettin Erbakan’ı uzun yıllar boyunca desteklediklerini ifade ederek, “Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı kıymetli kardeşimiz Fatih Erbakan Bey hanemizi şereflendirdi. Bu ziyaret seçim için anlaşılamaz çünkü daha evvel de 2 kere ziyaret etmişti. Ülkemizin hali ortada, gençlerimizin hali ortada. Fatih Bey önümüzdeki dönemlerde vatanımıza çok hayırlı hizmetler yapacak inşallah. Bir Milli Görüş ve adil düzen mefkûresi var” dedi.

'Saadet Partisi, Milli Görüş'e hıyanet etmiştir'

Saadet Partisi’nin Milli Görüş’ün içini boşalttığını söyleyen Ünlü, “Ben onlara milsiz görüş diyorum. Neyse ki Fatih Bey bu hizmetin başına geçti. Babasının yolunda gidiyor. Görüyorsunuz şimdi Saadet'in birleştiği kişileri…. Böyle bir ortamda Saadet Partisi, Milli Görüş’e de adil düzen fikrine de hıyanet etmiştir. Erbakan hocamızın da maneviyatını muzdarip etmiştir. Fatih Bey’in hassasiyeti, LGBT sapkınlığına karşı çıkması. hassasiyetlerinden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Bu yolda muvaffakiyetler diliyoruz. Allah-ü Teala dinimize vatanımıza hizmet noktasında kendisini, Cumhur İttifakı’nı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı muvaffak eylesin, muhafaza eylesin ve kazanmalarını nasip eylesin” açıklamasını yaptı.

'Milli Görüş’ün modası kıyamete kadar geçmeyecek'

Yola çıkarken Necmettin Erbakan çizgisinde siyaset yapacaklarını deklare ettiklerini söyleyerek sözlerine başlayan Erbakan da “Milli Görüş demek ‘Hakkı üstün tutmak’ demektir, ‘Hakkın hakimiyeti için batıla karşı mücadele etmek’ demektir. Dolayısıyla Milli Görüş’ün modası kıyamete kadar geçmeyecek demektir. Rahmetli Erbakan hocamız siyaseti ibadet olarak yaptığını söylüyordu. Allah bizi de layık etsin” ifadelerini kullandı.

Erbakan sözlerine şöyle devam etti:

"7’li masanın LGBT ile ilgili tutumları, inancımızla ve temel değerlerimizle, tarihimizle bağdaşmayan hedefleri, söylemleri ve milletimizde Türkiye’nin 28 Şubat’ın karanlık günlerin dönmesi, inanç özgürlüğünde kazanımların kaybedilmesi endişesinin Cumhur İttifakı’na girmemizde önemli bir rol oynadı. Bu yapıya PKK, FETÖ, LGBT lobileri destek oluyorsa bunlardan ülkemize, milletimize fayda gelmesi düşünülemez. Açıktan PKK yöneticileri hem Sayın Kılıçdaroğlu’na hem de Millet İttifakı’na destek veriyor, iktidar olmaları gerektiğini açık açık ifade ediyorlar. Özerklik, eyalet sistemi yerinden yönetim adı altında Allah vermesin Doğu’nun Güneydoğu’nun Türkiye’den kopartılması hedefleniyor. Bu Kürt kardeşlerimizin de faydası olan bir şey değil. Buradaki maksat Büyük İsrail Projesi’nin ekmeğine yağ sürmek. 7’li masa açıkça bunu ifade ediyor. HDP’nin 11 maddelik tutum belgesini kabul etti diyorlar. Cumhur İttifakı’nda yer alarak bu felaketlerin önlenmesi için bir duruş sergiledik."

Ailenin korunmasının kendileri için bir beka meselesi olduğunu vurgulayan Erbakan, ailenin korunması ve İlahiyat fakültelerindeki Ehli Sünnete "aykırı sapkın akımların" engellenmesi için Meclis'te çalışma yapacaklarını belirtti.