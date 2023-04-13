Cübbeli'den AKP'li Özlem Zengin ve Derya Yanık'a: Ya siz Müslüman mısınız, gavur musunuz?

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’a isim vermeden İstanbul Sözleşmesi üzerinden tepki gösterdi.

“Kadının beyanı esas olmaz” diyen Cübbeli, “Allah razı olsun Tayyip Bey İstanbul Sözleşmesini feshetti ama kendi partisi içerisindeki kadınlar kalktılar ayağa. Ya siz Müslüman mısınız gavur musunuz, nesiniz siz? Kadının beyanı esastır diye bir şey olur mu” ifadelerini kullandı.

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'a da isim vermeden tepki gösteren Ünlü, şu ifadeleri kullandı:

“Nerden çıktı kadının beyanı esas? Kadın yalan söylemez mi? İftira atamaz mı? Erkek de atar kadın da atar. İslam'da böyle bir şey var mı? Doğrunun beyanı esastır. Bunu da Fatih Erbakan'dan başka bu işle uğraşan şu anda partilerden görmedim.

Hepsi hemen İstanbul Sözleşmesi getireceğiz bilmem ne. Hiç biri bu işlen de uğraşmıyor. Allah razı olsun Tayyip Bey feshetti ama kendi partisinin içindeki o başörtülü kadınlar kalktılar ayağa.

Ya siz Müslüman mısınız, gâvur musunuz ne siniz siz? Kadının beyanı esastır diye bir şey olur mu? Sen doğru konuşmayan bir sözü nasıl alırsın onunla adamı yakarsın, kaç sene hapse atarsın."