Erbakan'dan AKP'ye mesaj: Kabinenin kırmızı çizgilerimize bağlı kalmasını ümit ediyoruz

Cumhur İttifakı ortaklarından Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan, AKP ile imzaladıkları mutabakat metninin uygulanmasının takipçisi olacaklarını söyledi.



Erbakan şöyle konuştu:

''AKP'yle seçim döneminde imzalamış olduğumuz mutabakat metnindeki maddelerin uygulanmasının takipçisi olacağız. Ekonomi, sosyal politikalar, dış politika alanında Yeniden Refah Partisi olarak kırmızı çizgilerimizi ifade ettiğimiz bu protokole hükümetin, yeni kabinenin bağlı kalmasını ve bunları uygulamasını ümit ediyoruz. Milletimiz 14 ve 28 Mayıs'ta üzerine düşeni yaptı. Tüm sıkıntılara, hayat pahalılığına, geçim derdine, yoksulluğa, işsizliğe, ekonomik açıdan son derece bunalmış olmasına rağmen FETÖ'cülere, PKK'lılara, LGBT'cilere, tarihi, inancı, değerleriyle kavgalı olanlara ülkeyi teslim etmemek için üzerine düşeni yaptı.''



Erbakan, 2024 yerel seçimleri için hazırlığına başladıklarını da sözlerine ekledi.