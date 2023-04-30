Erbakan nefret saçtı: 'Şu 7'li masanın destekçilerine bir bakın, Yahudi mankenler'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Millet İttifakı'nı hedef aldığı konuşmasında Museviliği ve cinsel kimlikleri hakaret olarak kullandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışında konuşan Erbakan, “Şimdi bunlar Türkiye'nin, ülkenin bizim, milletimizin iyiliğini isterler mi? Bunlar eğer bir yeri destekliyorlarsa bizim ülkemiz için, milletimiz için onların karşısında durmamız gerekir. Onların karşısındaki yerde Cumhur İttifakı'dır, Yeniden Refah Partisi'dir. Bunlar 7'li masa değil 7'li maşa olmuşlar. Kimin maşası? PKK'nın, FETÖ'nün, dış güçlerin, LGBT lobilerinin maşası, Yahudi mankenler, Londra'daki finansçılar" iddialarını dile getirdi.