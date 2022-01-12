EPDK'dan yüksek elektrik faturalarına inceleme

EPDK, 1 Ocak'tan itibaren geçerli elektrik tarifelerinin Aralık faturalarına yansıtıldığına yönelik şikayetler üzerine Aralık faturalarını inceleyeceğini duyurdu.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, perakende satış şirketlerinin ilk okuma tarihiyle son okuma tarihi arasındaki gün sayısına göre hesaplama yapmak zorunda olduğunu söyledi. Yılmaz, şöyle konuştu:

"Perakende şirketleri, örneğin, Aralık ayı içinde ne kadar gün varsa tüketimi ona göre oranlayarak eski fiyatlar üzerinden, ocak ayı içinde ne kadar gün varsa da yine tüketimi ona göre oranlayarak yeni tarife üzerinden hesaplama yapmak zorunda. Her tüketici kullandığı ayın tarifesine göre elektrik faturası öder. Farklı ayın tarifesini uygulayan şirket ağır bedel ödemek durumunda kalır.

1 Ocak'tan itibaren geçerli olan tarifelerin Aralık ayı faturalarına yansıtıldığı yönünde kurumumuza şikayetler geliyor. Şirketlerin faturaları hesaplama yöntemi bellidir. Hiçbir şirket bu metodun dışına çıkamaz. Vatandaşlarımızın en ufak bir tereddüdü varsa internet sitemizdeki fatura hesaplama modülünü kullanmalarını ve herhangi bir hata tespit ederlerse kurumumuza acilen başvurmalarını bekliyoruz."

Yılbaşı gecesin­den itibaren geçerli olmak üzere elekt­rikte yüzde 52 ile yüzde 130 arasında değişen oranlarda zam yapılmıştı. Böylelikle elektriğe zam oranı 2018 Ocak dönemine göre yüzde 370’i geçmişti.