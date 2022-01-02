Elektriğe 4 yılda yüzde 370 zam

Yılbaşı gecesinden itibaren geçerli olmak üzere elektrikte yüzde 52 ile yüzde 130 arasında değişen oranlarda zam yapıldı.
Son zamla birlikte konutlarda kullanılan kilovatsaat (kWh) elektriğin bedeli, Ocak 2018'den bu yana yüzde 370 oranında artmış oldu.
Sözcü'den Taylan Büyükşahin'in haberine göre, hükümet, son yıllarda elektrik ve doğalgazdaki fiyat artışlarını konutlar yerine sanayiye yansıtıyordu. Bu uygulama sürdürülemez olunca elektrikte kademeli tüketim sistemi devreye alındı. Böylece, her tüketici grubu kendi tükettiği kadar fatura ödeyecek.
Sübvanse ediliyordu
Kademeli tarifede mesken, ticarethane, sanayi ve tarımsal sulama grupları kendi tükettikleri tutarda ödeme yapacak. Bu düzenleme öncesine kadar hükümet yapılacak zamları meskenlere yansıtmıyor ve diğer tüketici gruplarına yansıtıyordu.
Aylık tüketimde 150 kWh sınır olarak belirlenirken, meskenlerde 150 kWh'ye kadar olan tüketim miktarları için vergi dahil fiyat 1.37 TL/ kWh oldu. 150 kWh'nin üstündeki tüketim için de 2.07 TL/ kWh fiyat uygulanacak.
38 milyon mesken abonesi etkilenecek
Elektrik abone grupları içinde en büyük grubu meskenler oluşturuyor. 38 milyon adedi bulan mesken aboneleri içinde aylık 150 kWh ve altında tüketim yapanların sayısının yaklaşık 6 milyon olduğu ifade ediliyor. Böyle olunca da yapılan yüzde 52'lik zamdan etkilenecek grup 6 milyon olurken, 32 milyon mesken abonesi de yüzde 130'luk zamla karşı karşıya kalacak. Daha önce bu zamlar mesken aboneleri yerine sanayi başta olmak üzere diğer tüketici gruplarına yansıtılıyordu. Bu sübvansiyon sistemi enflasyonu yükselttiği için eleştiriliyordu.
Güvence bedelleri de arttı
Elektrikte teminat bedeli olarak da bilinen güvence bedelleri de zamlandı. EPDK tarafından yapılan açıklamaya göre, elektrikte güvence bedelinde sanayi ve ticaret aboneleri için kilovatsaat başı birim bedeli 129,6 lira, mesken için ise 45,6 lira olarak belirlendi. 2021'de güvence bedeli mesken için 37,6 TL, ticarethane için ise 106,9 TL idi. Yapılan zam oranı yüzde 21,2 seviyesinden gerçekleşti. Güvence bedelinde ayrıca şehit aileleri ve muharip gaziler için 22,8 lira, tarımsal sulama, aydınlatma ve diğer abone grubu için 61,5 lira fiyat belirlendi.