EPDK 'Milli Akıllı Sayaç Sistemi'ne hazırlanıyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) taslağına göre, akıllı elektrik sayaçları üzerinden, Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS) oluşturulacak ve elektrik dağıtım sistemine bağlı sayaçlar, bu sisteme bağlanacak.

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre, elektrik sayacı ve merkezi yazılım arasında kurulacak iki yönlü haberleşmeyle elektrik tüketim verileri doğrulanıp saklanabilecek. MASS sistemi, modem, merkezi haberleşme yazılımı, haberleşme protokolü, veri yoğunlaştırıcı ve kullanıcı mobil uygulamasından oluşacak.

Düzenlemenin detayları şöyle: