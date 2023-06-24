Erdoğan'ın Sarayı'nın günlük harcaması 14 milyon TL

Cumhurbaşkanlığı’nın 2022 yılı ödenek toplamı 4 milyar TL’ye çıktı. Ek bütçeden gelen ödenekle bütçesini arttıran Cumhurbaşkanlığı’na bu miktar da yetmedi. Yıl sonu ödeneği 5 milyar 614 milyon lira olan Cumhurbaşkanlığı bunun 5 milyar 363 milyon lirasını harcadı.

Birgün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre, böylelikle 2021’de 10 milyon lira dolayında hesaplanan günlük ortalama harcama tutarı yüzde 40 artarak 14 milyon 694 bin TL oldu. Ödeneğini katlayan harcamalar yapan genel bütçeli idareler arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı da yer aldı. Bakanlık 27 milyar TL’lik ödeneğine karşın 48 milyar TL, İletişim Başkanlığı 816 milyon TL’lik ödeneğine karşın 1 milyar 969 milyon TL harcama yaptı.