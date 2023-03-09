EPDK 23 şirkete lisans verdi

EPDK'nin 23 şirkete lisans verilmesi, bir şirketin ise üretim lisansının iptaline ilişkin kararlar bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre, Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 'Kocaeli Suadiye Kojenerasyon Tesisi' için verilen üretim lisansı 28 Şubat 2023 tarihi itibarıyla sona erdi.

Elektrik piyasasında elektrik dağıtımı ve üretimi lisansı verilen şirketler şöyle:

- Mirzay Enerji Ticaret Anonim Şirketi’ne 20 yıl süreli tedarik lisansı verildi.

- CB Elektrik Üretim San. ve Tic. AŞ’ye “Cizre Barajı ve HES” projesi için 49 yıl süreli üretim lisansı verildi.

- Boylam Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret AŞ’ye “Saros RES” üretim tesisi için verilen 16 Şubat 2023 tarihi itibariyle sonlandırılarak, Baltalimanı Enerji Yatırımları Üretim ve Ticaret AŞ’ye “Saros RES” üretim tesisi için 38 yıl 8 ay 2 gün süreli eşlisinin devamı niteliğinde yeni üretim lisansı verildi.

- Hameka Hidroelektrik Enerji Üretim AŞ’ye “Karayel HES-1” projesi için 49 yıl süreli üretim lisansı verildi.

Şarj ağı işletmeci lisansı verilen şirketler

EPDK kararlarıyla 49 yıllığına Şarj Hizmeti Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler de şunlar:

- Alfamet Tekstil Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi

- Dicle Kök Enerji Yatırım Anonim Şirketi

- Filoport Araç Kiralama ve Servis Anonim Şirketi

- Green Şarj İstasyonları Kurulum Anonim Şirketi

- Gs Mar Elektrik ve Elektronik Cihazlar Sanayi Dış Ticaret Anonim Şirketi

- Magicline Enerji Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

- Asm Dekorasyon Mobilya Granit Mermer İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

- Jetco Elektrik Elektronik Yüksek Teknoloji Hizmetleri Anonim Şirketi

- Köfteci Yusuf Hazır Yemek Temizlik Canlı Hayvan Et Mamülleri Entegre Gıda İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

- Ultrametrik Enerji Bilgisayar İnşaat Kuyumculuk Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi

- Doğuş Dijital Enerji Limited

- Energy Şarj İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi

- Logo Rental Filo Kiralama Turizm Oto Alım Satım Anonim Şirketi

- Otp Oğultürk Pano İmalat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

- Rönesans Şarj İstasyon Enerji Yatırımları Anonim Şirketi

- Enerjiturk Enerji Yatırım Anonim Şirket

- Power Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

- Smart Solargize Yeşil Mobilite Enerji Anonim Şirketi.