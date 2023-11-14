Enver Gökçe Toplumcu Şiir Ödülleri sahiplerini buldu

Özgür Öykü Şiir Dergisi tarafından düzenlenen Enver Gökçe Toplumcu Şiir Ödülleri dağıtım töreni dün Ankara'da gerçekleştirildi.

Bu yılın Enver Gökçe Toplumcu Şiir Ödülü'nü "Dil Sürgünü" kitabıyla Mehmet Barış ve "Günah Çıkarma "kitabıyla Mustafa Seyfi paylaştı.

Seçici Kurulun, ödüle katılıp katılmadığına bakılmaksızın toplu yapıtları değerlendirmeye alarak verdiği onur ödülü ise Asım Öztürk'e verildi.

'Onurlu bir rozet gibi yakamda taşıyacağım'

Ödül töreninde konuşan Mehmet Barış, "40 kuşağının has şairi Enver Gökçe yoldaşımın adına verilen bu ödülü onurlu bir rozet gibi yakamda taşıyacağım. Kalan yolumu bu sorumlulukla tamamlayacağım" dedi.

Barış, altıncı şiir kitabı olan Dil Sürgünü'nün yanı sıra Ferhat da Gelsin, Yaprağın Ardı Kiraz, Hem Eylül Hem Deniz, Eylülertesi ve Sınıfın Camından kitaplarının da yazarı.