Enver Altaylı'ya 23 yıl 4 ay hapis cezası

Cemaat soruşturması kapsamında yargılanan eski MİT personeli Enver Altaylı, "siyasi ve askeri casusluk" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Enver Altaylı ile birlikte eski istihbaratçı Mehmet Barıner ve tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou’nun “FETÖ/PDY yöneticiliği”, “silahlı terör örgütü üyeliği”, “siyasi ve askeri casusluk” suçlamalarıyla yargılandığı davanın karar duruşması bugün yapıldı.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Altaylı ve Barıner, tutuklu oldukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığı ile katıldı.

Mahkeme, Enver Altaylı'ya; “siyasi ve askeri casusluk” suçlamasıyla 13 yıl 4 ay, “silahlı terör örgütü üyeliği” suçlaması ile 10 yıl olmak üzere toplamda 23 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Barıner’e ise “casusluk” suçlaması ile 12 yıl 6 ay, “silahlı terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla 8 yıl 9 ay olmak üzere toplamda 21 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Chamatzoglou ise beraat etti.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "FETÖ" soruşturması kapsamında sanıklar Enver Altaylı, Mehmet Barıner ve Altaylı'nın damadı Metin Can Yılmaz ile Seda Chamatzoglou hakkında iddianame düzenlendi.

İddianameye göre Altaylı ve Yılmaz, ABD'deki Halkbank davasını manipüle etmesi için bir dönem İran masasında görev yapan eski istihbaratçı Barıner'i yurt dışına çıkarmaya çalıştı. Bunun için tur şirketi sorumlusu tutuksuz sanık Chamatzoglou ile irtibata geçildi.

Esas hakkındaki mütalaasında savcı, Altaylı'nın; "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "siyasi ve askeri casusluk" suçlarından 30 yıldan 42 yıl 6 aya, Barıner'in ise "silahlı terör örgütü üyeliği" ile "siyasi ve askeri casusluk" suçlarından 22 yıl 6 aydan 35 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Savcı, “silahlı terör örgütüne yardım” suçlamasıyla dava açılan sanık Chamatzoglou hakkında ise beraat kararı verilmesini talep etti.

Dosyası ayrılan sanık Metin Can Yılmaz hakkındaki yargılama ise sürüyor.