Enver Altaylı: Gülen’in Türkiye’ye getirilmesi için görüşmeler yaptım

Cemaat soruşturmasında kapsamında yargılanan eski istihbaratçı Enver Altaylı, son savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savunmasını yapan Altaylı, "Ben bu ülkenin menfaatleri için uğraştım ve Türk devletlerinin tamamının yüzünü Türkiye'ye döndürmek için çabaladım. Hatta Bakü-Ceyhan boru hattının fikir babalarından birisi de benim. Ayrıca Gülen’in Türkiye’ye getirilmesi için ABD’li yetkilerle görüşmeler yaptım. FETÖ’cü olsam ABD’ye gider ‘Gülen burada kalmalı’ derdim" ifadesini kullandı.

Altaylı, "New York’a gittiğimde Gülen’le görüştü dediler. Benim gittiğim yerle Gülen’in kaldığı yer arasında 200 kilometre var. Bu şuna benzer, ortada bir cinayet var ve cinayetin işlendiği yere 200 kilometre uzaklıktaki birisi katil diye suçlanıyor. Hakkımda verilen karar ne olursa olsun Allah’ın takdiri böyleymiş derim” diye konuştu.