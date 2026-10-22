Ensarullah'tan açıklama: 'Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ve Aramco tesisleri vuruldu'

Yemen'i 10 yılı aşkın süredir açlığa, yıkıma ve istikrarsızlığa mahkum eden Suudi Arabistan, başlattığı yangının faturasını ödemeye devam ediyor.

Ensarullah, başkent Riyad'daki Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'nı hedef aldıklarını bildirdi.

Ensarullah'ın Askeri Sözcüsü Yahya Seri, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, son 48 saatte Suudi Arabistan'a balistik füzeler ve insansız hava araçları (İHA) ile dört "nitelikli saldırı" düzenlediklerini belirtti.

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Seri, söz konusu saldırılarla Riyad'daki Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'nın yanı sıra Dammam kentindeki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'nı, Yenbu kentindeki ulusal petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesisleri ve Abha Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldıklarını ifade etti.

Suudi Arabistan'ın ise son 100 günde Yemen'e 2 bin 900'den fazla hava ve füze saldırısı düzenlediğini söyleyen Seri, bu saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 562 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Seri, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları sürdüreceklerini bildirdi.

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