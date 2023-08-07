Ensar Vakfı davasında hakkında soruşturma açılmıştı: Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü oldu

Karaman'da 2016 yılında 45 erkek çocuğun cinsel istismara uğramasının ardından açılan Ensar Vakfı Davası’nda hakkında soruşturma açılan 3 yöneticiden biri olan Asım Sultanoğlu, atandığı Urfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde göreve başladı.

Sultanoğlu’nun, İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanmasına ilişkin haber daha önce iddia olarak gündeme gelmiş ve tepkilere yol açmıştı.

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla atama haberi doğrulandı.

Müdürlük Sultanoğlu'nun göreve başladığını bugün yaptığı şu paylaşımla duyurdu:

"Müdürlüğümüzde Görev Devir Teslimi Yapıldı! 27.08.2021 tarihinden beri ilimizde görev yapan Fevzi Kurt, devir teslim töreni ile yeni İl Millî Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu'na görevini devretti."