Enkazdan çıkarılan 90 yaşındaki hasta kadın çadırda kalıyor: 'Hiç gelmediler'

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, depremden sağ kurtulan 90 yaşındaki Vahide Yıldız, çadırda kalıyor. Depremzede Yıldız Ailesi, anneleri Vahide Yıldız’ı hastaneye götürecek imkanları olmadığını belirterek, yardım istiyor.

Vahide Yıldız’ın kızı Leyla Yıldız, annesinin durumunu hakkında, “Durumu gittikçe kötüye gidiyor. Doktora götüremiyoruz. Kaldırsak bir yanları kırılıyor. Bu sefer bağırıyor, çağırıyor. Kaldıramıyoruz, depremden sonra böyle oldu, daha kötü oldu” dedi. Leyla Yıldız depremde 90 yaşındaki annelerinin dışarıya çıkartmakta güçlük çektikleri belirterek, “Eşim sırtına aldı getirdi” dedi.

'İmkanlarımızla ağrı kesici falan alıyoruz'

Leyla Yıldız, yetkililerin sorunu çözmek için bir girişimi olup olmadığı ile ilgili olaraksa “Yok, götüremiyoruz. Hiç gelmediler. İmkanlarımızla ağrı kesici falan alıyoruz. Bez lazım oldu, daha önce bağlamıyorduk enkazdan sonra mecburen bağlamak zorunda olduk. İyi olur bir kontrol etseler” diye konuştu.

'Ne AFAD’ı geldi ne Kızılay’ı'

Yıldız ailesinin çadırlarının bulunduğu bahçede çadırı olan bir başka depremzede ise “7 kişiyiz burada. Çadırda nasıl geçer? Kimse yoktu ne AFAD’ı geldi ne Kızılay’ı geldi ne Belediye Başkanı geldi ne de Emniyet geldi… Acımızdan, susuzluğumuzdan oturduk kaldık karın içinde. Belli noktalara geldiler. Bizim buraya gelmediler” dedi. (ANKA)