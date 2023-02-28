Enkaza dönen Rönesans Rezidans'ın ortağı için kırmızı bülten

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, Hatay'da depremlerde yıkılan Rönesans Rezidans'ın yurt dışında olduğu belirlenen ortağı Hüseyin Yalçın Coşkun için iade talepnamesi ve kırmızı bülten talebi hazırlandı.

Talep, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne iletildi.

Deprem Suçları Soruşturma Bürosunun talep yazısında, Hüseyin Yalçın Coşkun'un yıkılan rezidansın statik proje sorumlusu, şantiye şefi ve şirket ortağı olduğu, binanın yıkılmasından da sorumlu tutulduğu belirtildi.

Hüseyin Yalçın Coşkun'un kardeşi ve ortağı Mehmet Yaşar Coşkun, depremden dört gün sonra İstanbul Havalimanı'nda yakalanıp tutuklanmıştı.