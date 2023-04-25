Enkaz altında yanı başında yaşamını yitiren eşini bulamıyor

Hatay'ın Antakya ilçesinde beş katlı bir binanın enkazında altı gün yaşam mücadelesi verdikten sonra kurtarılan Ümit Gülçilek, yanı başında yaşamını yitiren eşini bulamıyor.

Enkazdan peş peşe çıkarılmalarına rağmen hastane ve mezarlıklarda kaydına ulaşılamayan Mustafa Gülçiçek'i bulabilmek için alınan DNA örnekleri inceleniyor.

Hayatını kaybeden eşi ile ilgili birtakım işlemleri gerçekleştirmek isteyen Ümit Gülçiçek ise ölüm belgesi alamıyor.

Hatay Tabip Odası Başkanı Sevdar Yılmaz “Depremde yaşamını yitirenlerin nüfus kayıtlarından düşürülmesi için tanıklıkların yeterli olması gerektiğini” belirtti.

Avukat Tuğçe Yıldız ise “Ne sağ ne ölü ama biz onun vefat ettiğini biliyoruz, bundan eminiz. Cenazenin 6 gün teyzemle birlikte enkaz altında cansız bir şekilde beklediğinden eminiz. Sadece cenazeye ulaşamıyoruz… Bu ölüm kayıtlarının bir an evvel girilmesi gerekiyor çünkü insanların rutin hayatlarına dönmesi gerekiyor” dedi. (ANKA)