ENKA Okulları’nda hak gaspı

Ders saati ücreti karşılığında ENKA Okulları’nda çalışan öğretmenler 2023-2024 eğitim döneminin başında işten çıkarıldı.

Patronların Ensesindeyiz'in aktardığına göre her eğitim dönemi sonunda işten çıkarılıp yeni dönemin başında tekrar alındıklarını belirten öğretmenler bu yıl da okul yönetimin aynı taahhüdü vermesine rağmen habersiz bir şekilde işten çıkarıldıklarını Birlik Sendikası üzerinden duyurdu.

Öğretmenlerin yanında olduğunu açıklayan Birlik Sendikası, “Hakları olan tazminatı alana kadar mücadele etmekten geri durmayacağız” dedi.

Açıklama şu şekilde;

“ENKA Okulları Öğretmenlerinin Yanındayız

ENKA Okullarında ders saati ücreti karşılığında görev alan öğretmenler her yıl işten çıkarılıp yeni eğitim öğretim dönemi başlangıcında tekrar işe alınıyorlar. Patronların, öğretmen maaşlarının yıllık toplam masrafından kaçmak için kullandığı bu yöntem, bu yıl da öğretmenleri mağdur etti. Aynı durumla karşı karşıya kalan öğretmenler, geçen yaz döneminde de, güz döneminde kaldıkları yerden devam edecekleri taahhüdü ile işten çıkarıldı.

Fakat görüyoruz ki okul yönetimi sözlerini tutmuyor. Öğretmenlerin yaz aylarında maaş alamamaları yetmiyormuş gibi yeni eğitim-öğretim yılının başında habersiz şekilde işten tamamen çıkarıldılar. Üstelik öğretmenler bu bilgiyi, bu eğitim döneminin başlangıcından hemen önce okulu aramalarıyla öğrendiler.

Yaşananlar bunlarla sınırlı kalmadı!

Haber vermeksizin öğretmenlerini işsiz bırakan ENKA Okulları, bu kez de tazminat vermemek için bahaneler üretmeye başladı. Okul, öğretmenlerin “usta öğretici” olarak çalıştıklarını öne sürerek tazminat vermeyeceklerini dile getirdi. Oysaki öğretmenlerin sigorta girişleri “öğretmen” olarak yapıldı. Bunun yanı sıra öğretmenlerin çalışma saatleri tam zamanlı bir öğretmenin saatine yakındı.

Birlik Sendikası olarak buradan sesleniyoruz;

İçerisinde üyelerimizin de bulunduğu ENKA Okulları’nda yaşanan bu haksızlığı görmezden gelmiyoruz. Geçinmenin zor olduğu bu dönemde öğretmenlerimizin işsiz bırakılmaları kabul edilemez. Hakları olan tazminatı alana kadar mücadele etmekten geri durmayacağız. Yapılan haksız ve hukuksuz uygulamalara karşı birlikte mücadele edeceğiz.

BİRLİK SENDİKASI”