Engelli öğrenci üzerinden bakanlığı dolandırmaya çalıştılar

İstanbul Özel Karayel Çocuk Bilim Rehabilitasyon Merkezi’ndeki engelli bir öğrencinin ailesi ve kurumdaki yetkililer arasında 28 Ocak 2021 tarihinde tartışma yaşandı. Konuya ilişkin Büyükçekme Cumhuriyet Başsavcılığı’nda soruşturma devam ederken ortaya yeni bir soruşturmanın konusu olacak ilginç bir detay çıktı.

HalkTV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, engelli çocuk hastalandı. İki ay boyunca hastanede yattı. Bu süreçte ders almadı. Ancak Özel Karayel Çocuk ve Bilim Rehabilitasyon Merkezi yetkilileri çocuğa eğitim veriyormuş gibi işlem yaptı. Verilmeyen ders karşılığında ise sahte fatura düzenleyerek Milli Eğitim Müdürlüğü’nden para aldılar.

‘Sehven faturalandırdık’

Konuya ilişkin Rehabilitasyon merkezinin sahibi olan Serdar K. ve kurumun memuru Şevval A. hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Şüpheliler ilk ifadelerinde öğrencilerinin hastanede yattığı günleri sehven faturalandırdıklarını, durumu fark etmeleri üzerineyse başvuruda bulunarak aldıkları ücreti iade ettiklerini belirttiler. Üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmediler.

‘Para tartışmanın ardından yatırıldı’

Soruşturmayı tamamlayan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı iki şüpheli hakkında iddianame düzenledi. İddianamede Serdar K. ve Şevval A.’nın fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek iki ay boyunca hastanede yatan öğrenciyi ders almış gibi gösterdikleri ve ödemelerin Milli Eğitim Müdürlüğü’nce öğretmenlerin hesabına yatırıldığını aktarıldı.

İddianamede ayrıca öğretmenlerle öğrencinin velisi arasında 28 Ocak 2021 tarihinde tartışmanın yaşandığı, bu tartışmanın ardından söz konusu paranın Milli Eğitim Müdürlüğü’ne iade ettiği kaydedildi. İddianamede iki şüphelinin, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” ve “özel belgede sahtecilik” suçlarından dört yıldan 13 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

‘Dolandırma kastımız yoktu’

Söz konusu iddianame Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve ilk duruşma 23 Mayıs 2023’te görüldü. Sanık Serdar K. savunmasında, “Ben rehabilitasyon merkezinin sahibi ve müdürüyüm. Diğer sanık ise iş yerinde çalışan memurdur. Kendisi olay tarihine yakın zamanlarda düğünü olması sebebiyle sık sık izin kullanıyordu. Ben 2021 yılının Ocak ayında envanterler üzerine kontrol işlemi yaparken bir yanlışlık olduğunu fark ettim. Bu konuyla ilgili hemen Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nü aradım. Bana dilekçe yazmamı söylediler. Hemen dilekçemizi yazıp gönderdik. Ve kurumun zararını hemen karşıladık. Kurumu dolandırma kastımız kesinlikle yoktur. Ve beraatimi talep ediyorum” dedi.

Mahkeme eksik evrakların giderilmesi için duruşmayı erteledi.