Enflasyonun açıklanmasının ardından Biden'dan durumu hafifletme vaadi

ABD Başkanı Joe Biden, son açıklanan enflasyon değerlerini takiben hayat pahalılığının arttığını kabul etti. Biden bunu ve tedarik zinciri krizini yakın zamanda kabul edilen 1,2 trilyon dolarlık altyapı yasası aracılığıyla düzelteceğini iddia etti.

Çarşamba günü Baltimore limanında altyapı tasarısını desteklemek ve Kongreyi daha da büyük ve daha kapsamlı "Daha İyisini Yap" kararı onaylamaya çağırmak için konuşan ABD Başkanı "onyılların en yüksek büyüme oranını, işsizlikte şimdiye kadarki en hızlı düşüşü" yaşadıklarını iddia etti. Ancak Biden, bu saydıklarına rağmen, çoğu ABD'linin yalnızca yükselen fiyatları gördüğünü ekledi.

“Bir galon benzinden bir somun ekmeğe kadar her şey daha pahalı” diyen Biden, durumun ücretler artsa bile endişe verici olduğunu söyledi.

Dün ABD Çalışma Bakanlığı yıllık enflasyonu yüzde 6,2 olarak açıklarken bu 1990'dan bu yana en yüksek değer olarak kayıtlara geçti. Söz konusu enflasyon ayrıca ücretlerdeki artışı da geride bırakmış oldu.

Biden, Baltimore'da ABD'nin her krizden öncekinden daha güçlü çıktığını savundu.

Goldman Sachs, enflasyonun “iyileşmeden önce muhtemelen daha da kötüleşeceği” konusunda uyardı.

Biden, "Dün... Büyük perakendeciler Walmart, Target ve önde gelen nakliye şirketleri FedEx ve UPS'in CEO'ları ile konuştum. Bana 7/24 söz verdikleri için bu bayramda [Noel] mağazalarda rafların stoklanacağına dair güvence verdiler" dedi.

Biden, yönetiminin fiyatları düşürmek, rafların tamamen dolu olduğundan emin olmak ve insanların işe geri döndürmek için bir planı olduğunu söyledi, ancak planın tam olarak ne olduğunu söylemedi.

1,2 trilyon dolarlık altyapı kanunu ABD yolcu ve yük trenlerini, karayollarını ve köprüleri, limanları ve havaalanlarını ve toplu taşımayı canlandırmayı hedefliyor.

Tasarı, Cuma günü Temsilciler Meclisi'nden geçti.