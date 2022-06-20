Enflasyon tatil planlarını vurdu: 100 kişiden 70'inin planında tatil yok

Alım gücündeki erime ve yüksek enflasyonun getirdiği hayat pahalılığı ile her 100 kişiden 70'i bu yıl tatil planı yapamadığını açıkladı. Sözcü gazetesinden Sayime Başçı'nın Metropoll'ün “2022 Yurt İçi Turizm Beklentileri” araştırmasından aktardığına göre, yüzde 10'luk bir kesim memleket ziyareti planı yaptığını aktarırken, tatil beldesine gidebileceğini açıklayanların oranı ise yüzde 12,8'de kaldı. Gelir dağılımı arasındaki uçurumun tatil planlarında da görüldüğü bu dönemde yurt dışında tatile çıkabileceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 1,6'da kaldı.

Seyahate çıkacağını açıklayanların yarısı ise tatile çıkması durumunda nerede kalacağı konusunda henüz bir fikrinin olmadığını belirtti. Araştırmada tatil yapmayı planlayanlara bunun için ayırdıkları ortalama bütçe de soruldu. Sonuçlara göre tatil yapacakların yüzde 23'ünün tatil bütçeleri 4 bin TL'nin altında kalırken, yüzde 27'sinin ise 10 bin TL'nin üstünde. 4 bin TL ile 6 bin TL arasında bütçe harcayacakların oranı ise yüzde 16.5 oldu. Bu veriler ile seyahate çıkacağını açıklayan yüzde 24,7'lik kesimin ortalama bütçesi ise 8 bin TL'de kaldı.