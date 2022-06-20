Giriş ücreti için 500 lira alınıyor, 500 liralık da yeme-içme zorunluluğu var

Çeşme’deki bazı beach’ler giriş ücreti için 500 TL alırken, 500 TL de yeme-içme zorunluluğu getiriyor.

Bodrum'un 195 TL'lik lahmacunu gündemdeki yerini korurken Türkbükü'ndeki "popüler" beach'lerde denize girmenin bedelinin de bu yıl en az 1,500 lira olması dikkati çekiyor. Takvim’de yer alan habere göre, Çeşme'nin popüler beach'lerinde giriş ücreti 500 lira. Bu fiyata sadece şezlong ile havlu hizmeti sunan mekanlar, içeride de en az 500 lira harcanmasını şart koşuyor.

Bununla da kalmayan işletmeciler, plajların arka kısmındaki toprak alana araç park edilmesi için de tam 100 TL ücreti zorunlu kılıyor.

Hal böyle olunca Çeşme'de denize girmenin bedeli en az 1,100 TL'ye mal oluyor.

Kokoreç, Çeşme'deki mekanlarda 195 TL'den servis ediliyor. Aynı mekanlarda bir top dondurma 50 TL, 0,75 cl su 70 TL, hamburger 180 TL ve bir fincan kahve 50 TL'den müşteriye sunuluyor.