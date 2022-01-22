Enes Kara'nın telefonu ikinci kez incelemeye alındı, öldüğü yurt hâlâ açık...

Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Enes Kara, kaldığı cemaat yurdunda intihara sürüklenmişti.

Haberin üzerinden günler geçmesine rağmen halen etkin soruşturma yapılmış değil.

Tele1'den Fırat Yeşilçınar'ın haberine göre, Kara’nın telefonunu incelemeye aldı. Kara’nın telefonunda en son kimlerle görüştüğü ve sosyal medyada yayılan yazışmalara odaklanıldığı belirtiliyor. Baba Kara, telefonun ikinci kez incelemeye alındığını söyledi. Kara, “Olaydan sonra telefonu alıp incelemişlerdi. Bu kez gelip ikinci kez inceleme yapacaklarını söylediler” dedi.

Enes Kara’nın kaldığı cemaat evine dair de bazı bilgilere ulaşıldı. Cemaat evi sorumlusu kişi ve cemaatte bulunan kişiler Kara’nın ölümünden sonra baba ile birlikte cenaze töreni ve defin işlemlerine katılmış. Bir başka bilgi ise cemaat evinin faaliyeti ile ilgili. Olayın yaşandığı ev açık ve öğrenciler kalmaya devam ediyor.