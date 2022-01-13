Enes Kara'nın babasının talebiyle soL'un haberine erişim engeli: 'Özel hayatın gizliliği...'

Cemaat yurdunda intihara sürüklenen Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın ölümünün ardından soL'da yer verdiğimiz 'Cemaat ve tarikat yurtları kapatılmalı, gençlerimizin geleceği çalınmamalı' başlıklı Genel Sağlık-İş açıklaması haberine erişim mahkeme kararıyla engellendi.

Karar, Enes Kara'nın babası Mehmet Kara'nın başvurusu sonucu geldi.

soL'da yer alan bu haber dışında Birgün, Cumhuriyet, Onedio, t24, Halktv, Tele1 ve Sputnik gibi haber sitelerinde yer alan konuya ilişkin çeşitli haberlere de erişim engellendi.

Mehmet Kara'nın talebi: Özel hayatın gizliliği...

Mahkeme kararında konuya ilişkin yapılan başvuru dilekçesine yer verildi.

Dilekçede özetle "Mehmet Kara'nın oğlu Enes Kara'nın 10/01/2022 tarihinde intihar sonucu vefat ettiğini, Enes Kara'ya ait video görüntüleri ile birlikte ve bu videoya yönelik çeşitli basın yayın organlarında, haber sitelerinde ve sosyal medya platformlarında gerçek dışı ve hukuka aykırı yayınlar yapılarak, müvekkillerinin kişilik haklarına saldırıda bulunulduğunu, söz konusu videoların yayınlanmasının müvekkilinin acısını daha da arttırdığını, müvekkilinin ve ailesinin özel hayatının gizliliğini ihlal ve kişiliğine hakaret teşkil edecek fiillerle suç işlendiğini ve işlenmeye devam edildiğini, müvekkilinin bu yayınlara rızasının bulunmadığını, yayınlar nedeniyle toplumsal baskıya maruz kaldığını, yayınların devam etmesi halinde mağduriyetin de devam edeceğini, bazı haber sitelerinin sırf kendi ideolojik yaklaşımlarını desteklemeye yönelik yapmış oldukları bu yayınların, müvekkilinin ve ailesinin mağduriyetini arttırdığını, bu nedenlerle yapılan yayınların kişilik haklarına ağır saldırı niteliği taşıdığını" iddiası yer aldı.

Mahkemeden karar: Özel hayatını ve yaşam biçimini ilgilendiren hususlar

Talebi karara bağlayan İskenderun 2. Sulh Ceza Hakimliği, aldığı kararda şu iddialara yer verdi:

"Enes Kara'nın kayda aldığı videodaki konuşmalarına atfen, ölümünden ailesini sorumlu tutacak şekilde yayınlar yapıldığı, oğlunun ölümünden dolayı zaten üzüntü ve ızdırap içinde olan başvurucu ve ailesinin, yaşamış oldukları bu acının, yapılan yayınlar nedeniyle arttığının izahtan vareste olduğu, yayınların devam etmesi halinde bu mağduriyetlerinin de devam edeceği, internet ortamında yapılan yayınlar nedeniyle, içeriklere erişen kullanıcıların yaptıkları ve/veya yapacakları yorumlarla başvurucunun mağduriyetini arttırabilecekleri, başvurucunun ve müteveffa oğlu Enes Kara'nın, geçmişleri itibarı ile şöhret sahibi, kamuoyunca tanınan ve kamuoyunun ilgisine mazhar olan kişilerden olmamaları, haber içeriklerinde başvurucunun özel hayatını ve yaşam biçimini ilgilendiren hususların da bulunması nedenleriyle, başvurucunun yapılan haber içeriklerine katlanma yükümlülüğünün bulunmadığı ve yayın içeriklerinin 5651 sayılı yasanın 9/A maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliğini ihlal mahiyetinde de olduğu, bu haliyle başvuruda bulunanın 5651 sayılı yasanın 9. maddesi kapsamında erişimin engellenmesi yönünde talepte bulunmasının usul ve yasalara uygun olduğu, talebin yeter ve yasal unsurları taşıdığı anlaşılmakla, başvurunun KABULÜNE dair aşağıdaki şekilde karar vermek gerekmiştir."