Enerji şirketlerinden vurgun: Milyonlarca liralık vergi borçları ödenmiyor

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığınca yapılan son açıklamaya göre 2020 yılında 3 milyon 768 bin 638 vatandaş faturasını zamanında ödeyemediği için elektrik kesintisiyle karşı karşıya kaldı. Şirketlerinse milyonlarca liralık vergi borçlarını ödemedikleri ortaya çıktı.

Sayıştay raporlarıyla tespit edilen bulguları Meclis gündemine taşıyan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, kimi enerji şirketlerinin açıkça kollandığını söyledi. Karabat "Enerji sektöründe hizmet veren şirketler ‘Sektör Altyapı Giderlerine Katkı Payı’ adı altında bir vergi ödüyor. Bakanlık verilerine göre 2020 yılında enerji satışı yapan şirket sayısını 197 şirketten 37’si vergisini hiç ödememiş. 18 şirket de eksik ya da gecikmeli ödemiş. Sektörde faaliyet gösteren şirketlerin dörtte biri vergi ödemiyor ya da eksik ödüyor. Dolayısıyla ciddi bir denetim eksikliği olduğu açık" dedi.

'Kamuoyunun bilmeye hakkı var'

Söz konusu bulguların 2018 ve 2019 yıllarına ait denetim raporlarına yansımış olduğunu belirten Karabat açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Vatandaş elektrik faturasını bir gün dahi geciktirse tepesine binerler. Oysa yıllardır devam eden bir usulsüzlük var ortada. Sorumlular da adeta bunlara göz yumuyor. 2018 yılında 18 şirket, 2019 yılında 37 şirket hiç vergi borcu ödememiş. Bu şirketler hangileri, bunları ödemedikleri vergi borçları tutarı ne kadar kamuoyunun bunları bilmeye hakkı var."