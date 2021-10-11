Enerji patronları elektriğe yüzde 45 zam talep ediyor

Enerji patronları elektriğe zam talep ediyor.

Aynı zamanda Doğan Enerji CEO'su olan Enerji Ticaret Derneği Başkanı Burak Kuyan, "artan maliyetler nedeniyle" önümüzdeki dönemde elektriğe yüzde 40-45 bandında zam yapılması gerektiğini ileri sürdü.

Bloomberg HT'den Cemre Nur Karaca'nın haberine göre, Burak Kuyan “1 Temmuz’da yüzde 15 zam yapıldı. Ekim ayında yüzde 15’lik bir zam daha bekliyorduk. Ama bu zammın olmaması özellikle perakende ve tedarik şirketlerini oldukça zora soktu. Ocak ayında ise yüzde 25’lik biz zam bekliyorduk. Artan maliyetleri göz önünde bulundurduğumuzda elektriğe yüzde 40-45 bandında bir zam yapılmasına ihtiyaç var" dedi.

Yapılmayan zamların ilerde daha büyük sorunlara sebebiyet vereceğini savunan Kuyan “Yapılmayan zamlar, zamanında alınmayan önlemler ve halının altına süpürdüğümüz sorunlar ilerde daha büyük problemlerle karşımıza çıkıyor. Üretim şirketlerinde çok fazla sıkıntı yaratmasa da özellikle perakende şirketlerinde çok ciddi sıkıntılara sebebiyet verdi. Artan gaz ve ithal kömür maliyetleri iki kat yansıyor ve piyasadan alınıyor” dedi.

Aynı zamanda Enerjisa Üretim CEO Danışmanı olan, Elektrik Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cem Aşık ise elektrik üretiminde ithal kömür fiyatlarının büyük rol oynadığını söyleyerek, ithal doğalgaz ve maliyetlerle birlikte tarifelerin maliyetlerin altında kaldığını savundu.