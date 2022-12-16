Enerji krizi sürerken dünya çapında kömür üretimi rekor kırıyor

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) bugün yayınlanan bir raporuna göre, küresel çapta kömür üretimi 2022'de yüzde 5,4 artarak 8,32 milyar tona ulaşacak. Kömür üretimi rekor kırarken öte yandan küresel enerji krizi de sürüyor.

Coal 2022 başlıklı raporda, "Küresel kömür üretiminin 2022'de yüzde 5,4 artarak 8,318 milyar tona yükseleceği tahmin ediliyor; bu, tüm zamanların en yüksek seviyesi ve 2019'da belirlenen rekorun çok üzerinde." denildi.

IEA ayrıca küresel kömür üretiminin 2023'te 2022 seviyesinin biraz üzerinde zirve yapacağını ve 2025'te 2022 seviyesinin altında 8 bin 221 milyar tona düşeceğini tahmin ediyor. IEA, Çin'de sıkı koronavirüs kısıtlamaları olmasaydı üretimin daha da yüksek olabileceğini belirterek, ülkenin kömür üretiminin 2022'de yüzde 8 artarak 4,237 milyar tona ulaşarak yeni bir zirveye ulaşmasının beklendiğini söyledi.

AB'nin kömür üretimi artacak

Raporda, AB'de kömür arz ve talebinin önümüzdeki yıllarda yüksek kalmaya devam edeceği belirtildi. AB ülkelerinin kömür üretimini yüzde 7 artırarak 2022'de 357 milyon tona çıkacağı ve 2023'te 2,7 milyon ton daha da artacağı tahmin ediliyor.

IEA'ya göre Avrasya bölgesinde kömür üretimi, esas olarak Rusya'daki üretimdeki yüzde 7,4'lük düşüş nedeniyle 2022'de yüzde 4,6 düşecek.

Küresel enerji fiyatları, 2021'den bu yana yükseliyor.