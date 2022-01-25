Enerji krizi: '18 Ocak'tan sonraki yeraltı depo bilgisi gizleniyor'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın yaptığı yazılı açıklamada sanayide yaşanan doğalgaz kısıntısı ile elektrik kesintilerini değerlendirdi.
Akın, Türkiye’de yaşanan enerji arz güvenliği krizinin tek gerekçesinin İran’ın doğalgaz akışını kesmesi olmadığını belirterek, "İran akışı kesmesi krizin gerçek nedeni değil, krizin tetikleyicisi. Asıl neden yeraltı depolarının boş olması. Yeraltı doğalgaz depolarındaki stok miktarları günlük olarak EPİAŞ tarafından yayınlanırken; 18 Ocak’tan sonra stok miktarına ilişkin bilgilerin yayınlanması durduruldu. Bu durum iktidarın krizin ana sebebi olan depoların boş olduğu gerçeğini gizlemek istediğinin bir göstergesidir" değerlendirmesinde bulundu.
CHP’li Akın’ın açıklaması şöyle: