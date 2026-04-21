Enerji Bakanlığı önünde açlık grevine başlamışlardı: 110 madenci gözaltına alındı

Ödenmeyen ücretleri ve tazminatları için Eskişehir’den Ankara’ya yürüyen Doruk Madencilik işçileri, polis müdahalesi ve gözaltılara rağmen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önüne ulaştı. Bakanlık önünde üstlerini çıkaran işçiler, “Açız, yoksuluz, çıplağız” diyerek oturma eylemi ve açlık grevi başlattı.

Bağımsız Maden-İş öncülüğünde 13 Nisan’da Eskişehir’den yola çıkan işçiler, 9 gün süren yürüyüşün ardından dün Ankara’ya vardı. Ancak işçilerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na yürümek istemesi üzerine polis işçilere saldırdı.

Bakanlık önünde eylemlerini sürdüren işçiler, açlık grevine başladıklarını duyurdu. Bağımsız Maden-İş Sendikası’nın bugün yaptığı açıklamaya göre toplam 110 madenci gözaltına alındı.

Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Enerji Bakanlığı önünde muhatap bulmayı beklerken verilen yanıt, 110 arkadaşımızın gözaltına alınması oldu. Biz madencileriz, gözaltılarla yılmayız; çıkar, kaldığımız yerden devam ederiz. Daha önce de söylemiştik: Biz Ankara’ya kefenimizle geldik, buradayız” denildi.

Madenciler ne talep ediyor?

Madenciler, aylarca ödenmeyen maaşlarının yanı sıra Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) dönemi öncesi ve sonrasına ait kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesini istiyor. İşçiler ayrıca kendi rızaları dışında dayatılan ücretsiz izin uygulamasına son verilmesini, işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun çalışma koşullarının sağlanmasını talep ediyor.

Sendikal faaliyetleri nedeniyle işten çıkarılan işçilerin işe iade edilmesi ve madenin kamulaştırılarak iş güvencesinin sağlanması da işçilerin talepleri arasında yer alıyor.